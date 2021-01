Tigri e leoni positivi al COVID in Svezia, soppresso un esemplare: “Non avrebbe superato malattia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tigri e leoni positivi al COVID in Svezia, soppresso un esemplare. Un’anziana tigre di 17 anni ospitata in uno svedese è stata soppressa dai veterinari dopo aver contratto il coronavirus SARS-CoV-2, verosimilmente trasmesso da un custode positivo. Il felino ha sviluppato gravi sintomi respiratori e neurologici, e a causa dell’età lo staff era certo che non avrebbe superato l’infezione, per questo le è stata praticata l’eutanasia. Nello stesso zoo sono risultati positivi altri grandi felini, ma le condizioni non sono preoccupanti. Una tigre e due leoni di uno zoo svedese sono risultati positivi al coronavirus SARS-CoV-2, in seguito alla comparsa di sintomi respiratori. La tigre, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021)alinun. Un’anziana tigre di 17 anni ospitata in uno svedese è stata soppressa dai veterinari dopo aver contratto il coronavirus SARS-CoV-2, verosimilmente trasmesso da un custode positivo. Il felino ha sviluppato gravi sintomi respiratori e neurologici, e a causa dell’età lo staff era certo che nonl’infezione, per questo le è stata praticata l’eutanasia. Nello stesso zoo sono risultatialtri grandi felini, ma le condizioni non sono preoccupanti. Una tigre e duedi uno zoo svedese sono risultatial coronavirus SARS-CoV-2, in seguito alla comparsa di sintomi respiratori. La tigre, ...

SardoResiliente : Tigri e leoni positivi al #Covid_19 in Svezia, soppresso un esemplare: “Non avrebbe superato malattia” - PaolaPArte : Tigri e leoni positivi al Covid in uno zoo, contagiato anche un guardiano: uno dei felini è stato soppresso… - TancrediGiovan3 : @FootballAndDre1 soprattutto Perisc e Kolarov altro che leoni:TIGRI.... - occammamt : Anche tigri e leoni infettati in uno zoo svedese. E ovviamente degli attenuanti. Qua è già più difficile che sia st… - v3rd3acqua : RT @mattinodinapoli: Tigri e leoni positivi al Covid in uno zoo, contagiato anche un guardiano: uno dei felini è stato soppresso https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tigri leoni Tigri e leoni positivi al Covid in uno zoo, contagiato anche un guardiano: uno dei felini è stato soppresso Il Messaggero Covid: diversi animali contagiati

In realtà, come ha scoperto uno studio dell'University College di Londra, sono almeno 26 le specie di animali suscettibili al virus. E gli animali più a rischio sarebbero i mammiferi: cani, gatti, leo ...

Covid: dai visoni ai felini, tutti gli animali contagiati

Anche in quel caso il contagio era partito dall'uomo. Altre infezioni nei gatti sono avvenute in aprile a New York e nella stessa città ad aprile erano risultati positivi quattro tigri e tre leoni in ...

In realtà, come ha scoperto uno studio dell'University College di Londra, sono almeno 26 le specie di animali suscettibili al virus. E gli animali più a rischio sarebbero i mammiferi: cani, gatti, leo ...Anche in quel caso il contagio era partito dall'uomo. Altre infezioni nei gatti sono avvenute in aprile a New York e nella stessa città ad aprile erano risultati positivi quattro tigri e tre leoni in ...