Tempesta d'amore, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio: un grave incidente (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grandi emozioni e svolte sensazionali caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio. In particolare, Christoph non sarà in grado di reperire prove in Thailandia contro Karl e contatterà Linda, pregandola di procurargli un campione di DNA di Kalenberg. Con la complicità di Dirk, la pasticcera riuscirà ad accedere nella stanza del chirurgo e preleverà alcuni capelli... Lucy chiederà a Bela di rimanere amici dopo la fine della loro relazione, ma lui le dirà di voler abbandonare la loro agenzia, mentre Franzi solleciterà Robert affinché dedichi una settimana al suo sidro nel ristorante del Fürstenhof. Dopo qualche insistenza, alla fine lo chef le dirà di sì.

