Serie A, oggi l’Assemblea di Lega sui diritti tv: le ipotesi al vaglio (Di giovedì 28 gennaio 2021) oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv Giornata importante oggi per la Serie A. l’Assemblea di Lega si riunirà a Palazzo Parigi per discutere e decidere in merito alla questione dei diritti tv. Alle 10 è infatti scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte per un bando disposto su tre differenti livelli; quello rivolto ai broadcaster; quello per gli intermediari indipendenti (come Mediapro nel 2018) e quello per la creazione di un canale tematico della Lega Serie A. Quest’ultima opzione, secondo Il Sole 24 ore, sarebbe in vantaggio sulle altre. Saranno due le possibili modalità di acquisto. Quella a pacchetti, con tutte ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)a Palazzo Parigi avrà luogodiper decidere in merito alla questione deitv Giornata importanteper laA.disi riunirà a Palazzo Parigi per discutere e decidere in merito alla questione deitv. Alle 10 è infatti scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte per un bando disposto su tre differenti livelli; quello rivolto ai broadcaster; quello per gli intermediari indipendenti (come Mediapro nel 2018) e quello per la creazione di un canale tematico dellaA. Quest’ultima opzione, secondo Il Sole 24 ore, sarebbe in vantaggio sulle altre. Saranno due le possibili modalità di acquisto. Quella a pacchetti, con tutte ...

marattin : “Il Recovery Plan non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per ac… - Marcozanni86 : Per la serie quotidiana 'pizzini da #Bruxelles' (??), oggi Repubblica: non si nascondono più, il che vuol dire che h… - OfficialASRoma : Doppio 100 oggi per @LorePelle7 ?? 100 presenze con l'#ASRoma in Serie A ?? 100 presenze da titolare in giallorosso… - dituttounpop : Le notizie di oggi dal mondo delle #serietv con una nuova miniserie per Jamie Dornan, Dylan McDermott in… - DavideTraina7 : RT @FurlanAnnamaria: Oggi ancora due tragedie sul #lavoro, una a #Taranto e l’altra a #Marcianise. Cordoglio della Cisl alle famiglie. È un… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A oggi, le partite. Milan-Atalanta 0-3, Udinese-Inter 0-0. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Serie A, oggi l’Assemblea di Lega sui diritti tv: le ipotesi al vaglio

Oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv Giornata importante oggi per la Serie A. L’Assemblea di Lega si riunirà a Palazzo Parigi per d ...

Pompei. La città viva: scopri i podcast di Electa per il Parco Archeologico di Pompei

ricalca nella stessa identica maniera quella che sarebbe oggi la città, se la si fotografasse in una situazione simile. E speriamo che non avvenga mai». La serie prevede 6 episodi, con uscita ...

Oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv Giornata importante oggi per la Serie A. L’Assemblea di Lega si riunirà a Palazzo Parigi per d ...ricalca nella stessa identica maniera quella che sarebbe oggi la città, se la si fotografasse in una situazione simile. E speriamo che non avvenga mai». La serie prevede 6 episodi, con uscita ...