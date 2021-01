Sebastiano Rossi: «Ibra e Lukaku dovevano essere espulsi» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sebastiano Rossi ha rilasciato una lunga dichiarazione toccando diversi punti sul tema scontro Ibra-Lukaku, le sue parole Sebastiano Rossi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole. Ibra-Lukaku – «Devo ammettere che non è stato un bello spettacolo. Può capitare di mandarsi a quel paese qualche volta sul campo ma poi tutto rimane lì. Secondo Valeri ha delle responsabilità. A mio avviso doveva immediatamente ammonire i giocatori, invece lasciando correre la situazione è degenerata. A quel punto li avrei espulsi». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Sulla frasi di Ibrahimovic – «Non entro in merito a ciò che si sono detti ma posso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha rilasciato una lunga dichiarazione toccando diversi punti sul tema scontro, le sue paroleha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole.– «Devo ammettere che non è stato un bello spettacolo. Può capitare di mandarsi a quel paese qualche volta sul campo ma poi tutto rimane lì. Secondo Valeri ha delle responsabilità. A mio avviso doveva immediatamente ammonire i giocatori, invece lasciando correre la situazione è degenerata. A quel punto li avrei». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Sulla frasi dihimovic – «Non entro in merito a ciò che si sono detti ma posso ...

