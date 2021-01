“Scusate, ma Fedez cosa sta facendo?”. Chiara Ferragni pubblica una tenera foto con Leo e mamma Marina, ma i fan notano un curioso particolare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiara Ferragni, la tenera foto con Leone e nonna Marina. Ma i fan notano un dettaglio: “Che fa Fedez?”. L’imprenditrice digitale ha appena condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto con mamma Marina e il figlioletto di quasi tre anni. Un selfie di famiglia, alla fine di un pomeriggio trascorso tutti insieme. Immediati i commenti dei fan. “Leone sei stupendo, il più bel bambino del mondo”. Ma c’è chi nota un particolare: “Come mai Fedez non ha messo il like all’ultima foto di Marina Di Guardo? Hanno discusso?”. Insomma, alcuni utenti hanno notato che il rapper non ha lasciato il cuoricino alla foto di nonna Marina davanti al famoso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021), lacon Leone e nonna. Ma i fanun dettaglio: “Che fa?”. L’imprenditrice digitale ha appena condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto cone il figlioletto di quasi tre anni. Un selfie di famiglia, alla fine di un pomeriggio trascorso tutti insieme. Immediati i commenti dei fan. “Leone sei stupendo, il più bel bambino del mondo”. Ma c’è chi nota un: “Come mainon ha messo il like all’ultimadiDi Guardo? Hanno discusso?”. Insomma, alcuni utenti hanno notato che il rapper non ha lasciato il cuoricino alladi nonnadavanti al famoso ...

elenaciminooo : ho appena notato di non aver mai dedicato una canzone di fedez a nessuno, scusate sono gelosa di lui - RebsRebssss : Scusate ma fedez non conosce tommaso? ?? #tzvip - mesorottaercazz : NO SCUSATE FEDEZ COSA È QUESTA COSA??? @Fedez @ChiaraFerragni - legprisco77 : RT @paceebestemmie: Non me la sento di chiedere soldi ma ho pensato che, data la grande influenza di @ChiaraFerragni e @Fedez, se poteste f… - Sabrina85026623 : Scusate perché Fedez non vuole più Tommaso? #tzvip -

