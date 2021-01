Scomparso improvvisamente il 'signor Civis', Arturo Menghi Sartorio pioniere della vigilanza privata (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di mercoledì nella sua abitazione e senza che nulla lo lasciasse presagire, Arturo Menghi Sartorio è improvvisamente deceduto. Lascia in un dolore immenso la moglie Benilde, i figli ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di mercoledì nella sua abitazione e senza che nulla lo lasciasse presagire,deceduto. Lascia in un dolore immenso la moglie Benilde, i figli ...

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso improvvisamente Scomparso improvvisamente il "signor Civis", Arturo Menghi Sartorio pioniere della vigilanza privata RiminiToday La Pubblica assistenza di Colle piange la scomparsa di Salvatore Sesto

"La Pubblica Assistenza di Colle Val d'Elsa piange l'improvvisa scomparsa del volontario, socio e amico Salvatore Sesto. Pur profondamente addolorati vogliamo ricordare di lui la sua ineguagliabile si ...

La Sarnese chiede di intitolare lo stadio a Gaetano Ferrentino

Un gesto per rendere ancor più indelebile il ricordo di Gaetano Ferrentino. A un mese dalla sua improvvisa scomparsa, la Sarnese ha protocollato al Comune una richiesta di intitolazione ...

