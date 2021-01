Sanremo 2021: "Amadeus pronto a lasciare la direzione per lo stop ai figuranti" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2021 ? Secondo voci insistenti raccolte dall'Adnkronos all'interno della squadra del festival, il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di? Secondo voci insistenti raccolte dall'Adnkronos all'interno della squadra del festival, il ...

Gazzetta_it : Social, politica e preti lanciano la campagna “Via Ibra da Sanremo” #ibrahimovic #sanremo #derby #razzismo - Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - Corriere : Sanremo, la Rai cerca con urgenza coppie di figuranti conviventi per formare il pubblico - rob_ciccare10 : Amadeus pronto a salire al Quirinale per rimettere nelle mani di Mattarella il suo mandato di direttore artistico e… - italiaserait : Sanremo 2021, Franceschini: “Niente pubblico, neanche figuranti” -