Rocketman | stasera in tv | orario | canale | trama | cast | curiosità | trailer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 gennaio 2021), è questo il film scelto da5 per questa sera in prima visione deluxe. Appuntamento, dunque, da non perdere subito dopo Striscia La Notizia, a partire dalle 21.30, con il film vincitore del primo Oscar per la miglior canzone “”.in tv:Il film del 2019, diretto da Dexter Fletcher, racconta la pirotecnica vita di Elton John. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes: qui, al termine della proiezione ha ottenuto una lunga standing ovation. Al centro del film la storia del re del pop interpretato da Taron Egerton, premiato con un Golden Globe come miglior attore in un musical: si parte dalle prime esperienze del cantante alla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’80. Una vita difficile e ...