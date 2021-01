Regioni, attesa per i dati del monitoraggio: in 9 sognano il 'giallo' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono almeno 9 le Regioni che sperano di passare in zona gialla e riaprire a partire da domenica bar e ristoranti, almeno per il pranzo. Polemica con Bruxelles per aver inserito Friuli e Bolzano in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono almeno 9 leche sperano di passare in zona gialla e riaprire a partire da domenica bar e ristoranti, almeno per il pranzo. Polemica con Bruxelles per aver inserito Friuli e Bolzano in ...

Tg3web : Cresce l'attesa per la nuova ordinanza che ridisegnerà la mappa dell'Italia in base al rischio covid. Con un parado… - sam_samu24 : RT @Tg3web: Cresce l'attesa per la nuova ordinanza che ridisegnerà la mappa dell'Italia in base al rischio covid. Con un paradosso: potrebb… - alessandro_rota : RT @Tg3web: Cresce l'attesa per la nuova ordinanza che ridisegnerà la mappa dell'Italia in base al rischio covid. Con un paradosso: potrebb… - Mariari30057064 : RT @Tg3web: Cresce l'attesa per la nuova ordinanza che ridisegnerà la mappa dell'Italia in base al rischio covid. Con un paradosso: potrebb… - n_lored : RT @Tg3web: Cresce l'attesa per la nuova ordinanza che ridisegnerà la mappa dell'Italia in base al rischio covid. Con un paradosso: potrebb… -