Parma, Bruno Alves può rimanere ma andrà in scadenza di contratto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bruno Alves resterà al Parma sino al termine della stagione ma al momento non c'è una trattativa per il suo rinnovo di contratto Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Bruno Alves è destinato a rimanere al Parma sino al termine della stagione. La notizia è emersa dopo un confronto fra il difensore portoghese e la dirigenza gialloblu. Diverso il discorso relativo al rinnovo di contratto dato che al momento non c'è stata nessuna promessa di proseguire la propria esperienza in gialloblu da parta di Bruno Alves, che quindi andrà a scadenza.

