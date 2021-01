Napoli, chiesta l’apertura al traffico di piazza Plebiscito (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’assessore ai trasporti Nino Simeone ha richiesto al comune di Napoli di aprire al traffico piazza Plebiscito per una migliore viabilità a seguito della chiusura della Galleria Vittoria. Oltre alla chiusura della Galleria c’è anche l’ampliamento del cantiere di piazza Municipio. Le due cose creano disagi alla viabilità e urge una soluzione alternativa. La proposta è quindi quella di collegare via Cesario Console con piazza Trieste e Trento in ambi o sensi. In effetti negli ultimi giorni sono tanti gli ingorghi che si creano lungo viale Dhorn che al momento rappresenta l’unica strada percorribile. Simeone chiede quindi, in subordine, di autorizzare il transito, su detto collegamento, ai mezzi del trasporto pubblico locale, a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’assessore ai trasporti Nino Simeone ha richiesto al comune didi aprire alper una migliore viabilità a seguito della chiusura della Galleria Vittoria. Oltre alla chiusura della Galleria c’è anche l’ampliamento del cantiere diMunicipio. Le due cose creano disagi alla viabilità e urge una soluzione alternativa. La proposta è quindi quella di collegare via Cesario Console conTrieste e Trento in ambi o sensi. In effetti negli ultimi giorni sono tanti gli ingorghi che si creano lungo viale Dhorn che al momento rappresenta l’unica strada percorribile. Simeone chiede quindi, in subordine, di autorizzare il transito, su detto collegamento, ai mezzi del trasporto pubblico locale, a ...

