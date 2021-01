Monitoraggio Gimbe, curva in calo: «Merito del decreto Natale, ma l’effetto si esaurirà a breve». Vaccini, 350.548 dosi a personale non sanitario (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calano tutti i numeri sulla pandemia di Coronavirus in Italia, ma ricoveri e terapie intensive restano sopra la soglia d’allerta rispettivamente in 5 e 6 regioni. È questa l’analisi sull’andamento dell’epidemia in Italia che arriva dalla fondazione Gimbe. In particolare, si osserva nell’ultimo report settimanale, i nuovi casi sono scesi da 97.335 a 85.358. Calano anche i ricoverati con sintomi che passano da 22.699 a 21.355 (-5,9%) e le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 2.372 rispetto a 2.487 (-4,6%). In lieve calo anche i dei decessi, 3.265 a fronte dei 3.338 (-2,2%). Gimbe Le curve sull’andamento della pandemia in Italia. «Tutte le curve – spiega il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, – continuano questa settimana la loro lenta discesa, ancora grazie agli effetti del decreto ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calano tutti i numeri sulla pandemia di Coronavirus in Italia, ma ricoveri e terapie intensive restano sopra la soglia d’allerta rispettivamente in 5 e 6 regioni. È questa l’analisi sull’andamento dell’epidemia in Italia che arriva dalla fondazione. In particolare, si osserva nell’ultimo report settimanale, i nuovi casi sono scesi da 97.335 a 85.358. Calano anche i ricoverati con sintomi che passano da 22.699 a 21.355 (-5,9%) e le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 2.372 rispetto a 2.487 (-4,6%). In lieveanche i dei decessi, 3.265 a fronte dei 3.338 (-2,2%).Le curve sull’andamento della pandemia in Italia. «Tutte le curve – spiega il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, – continuano questa settimana la loro lenta discesa, ancora grazie agli effetti del...

