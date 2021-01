Mondiali Under 23 2019: il TAS respinge il ricorso di Eekhoff. L’iride resta sulle spalle di Battistella (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il titolo iridato Under 23 2019 resta sulla spalle di Samuele Battistella. Nulla da fare dunque per Nils Eekhoff, che aveva fatto ricorso alla Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in merito alla sua squalifica dalla prova dei Campionati del Mondo inglesi di due anni fa. Il caso è stato ritenuto ‘inammissibile’. È impossibile scordarsi di quel giorno, con la vittoria di Eekhoff sul traguardo di Harrogate, presto respinto dopo la punizione inflittagli da parte dell‘UCI per l’utilizzo inappropriato della scia della propria ammiraglia al rientro da un incidente in corsa. Un oro passato immediatamente e giustamente sulle spalle dell’azzurro Battistella che lo aveva preceduto allo sprint. In un’intervista ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il titolo iridato23sulladi Samuele. Nulla da fare dunque per Nils, che aveva fattoalla Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in merito alla sua squalifica dalla prova dei Campionati del Mondo inglesi di due anni fa. Il caso è stato ritenuto ‘inammissibile’. È impossibile scordarsi di quel giorno, con la vittoria disul traguardo di Harrogate, presto respinto dopo la punizione inflittagli da parte dell‘UCI per l’utilizzo inappropriato della scia della propria ammiraglia al rientro da un incidente in corsa. Un oro passato immediatamente e giustamentedell’azzurroche lo aveva preceduto allo sprint. In un’intervista ...

Il titolo iridato Under 23 2019 resta sulla spalle di Samuele Battistella. Nulla da fare dunque per Nils Eekhoff, che aveva fatto ricorso alla Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in merito alla sua ...

MAGLIA AZZURRA PER REBECCA GARIBOLDI E MARCO PAVAN AI MONDIALI DI CICLOCROSS

Grande soddisfazione tra le fila del comitato regionale FCI Marche per le due convocazioni in nazionale di Rebecca Gariboldi e Marco Pavan ai Mondiali di ciclocross, in Belgio a Ostenda, in programma ...

