“Mettimi sotto con la macchina!”. Amici la frase choc contro Rudy Zerbi. Oramai situazione fuori controllo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ad Amici 20 la situazione precipita. Le continue risse verbali tra Arisa e Rudy Zerbi (con la cantante abruzzese, insegnante di canto, arriva a chiedere ironicamente – o forse no? – a Maria Filippi di essere licenziata) hanno evidentemente contagiato anche la classe degli allievi. Arianna Gianfelici, “cocca” di Arisa, è finita di nuovo in sfida contro una giovane cantante caldeggiata proprio da Zerbi. Secondo Rudy, Arianna è “un talento sprecato” e poco professionale. Lo scontro tra i due va avanti di fatto dall’inizio del talent di Canale 5, e proprio per questo la giovane cantante ha scelto di approdare con Arisa. In casetta, l’aspirante artista si sfoga: “Se non mi ci vuoi qua dentro Mettimi sotto con la macchina, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ad20 laprecipita. Le continue risse verbali tra Arisa e(con la cantante abruzzese, insegnante di canto, arriva a chiedere ironicamente – o forse no? – a Maria Filippi di essere licenziata) hanno evidentemente contagiato anche la classe degli allievi. Arianna Gianfelici, “cocca” di Arisa, è finita di nuovo in sfidauna giovane cantante caldeggiata proprio da. Secondo, Arianna è “un talento sprecato” e poco professionale. Lo stra i due va avanti di fatto dall’inizio del talent di Canale 5, e proprio per questo la giovane cantante ha scelto di approdare con Arisa. In casetta, l’aspirante artista si sfoga: “Se non mi ci vuoi qua dentrocon la macchina, ...

Dopo che il professore le ha assegnato una nuova sfida, l'allieva si lamenta durante le prove ma non trova appoggio nella sua insegnante ...

