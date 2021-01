Metro C | no a cambio nome a fermata Malatesta | Torpignattara non c’entra

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Tra cittadini favorevoli e contrari sta facendo molto discutere in queste ore la proposta contenuta in una mozione, avanzata al V municipio dal consigliere Christian Belluzzo, per modificare il nome della fermata della metro C Malatesta in Malatesta-Torpignattara. La polemica, scoppiata su alcune pagine Facebook e chat whatsapp di quartiere, e’ montata talmente tanto che lo stesso consigliere e’ stato ‘costretto’ a fare un passo indietro. “Avevamo valutato in maniera favorevole la richiesta che ci era arrivata da diversi cittadini del quartiere- spiega all’agenzia Dire Belluzzo, anche presidente della V Commissione nel V Municipio- e pensavamo se ne potesse discutere anche in consiglio. D’altronde, la zona urbanistica 6A Torpignattara include anche piazza Roberto Malatesta. Ma evidentemente l’idea non e’ piaciuta ad altri cittadini, per questo abbiamo ritenuto opportuno fermare l’iter processuale della mozione, perche’ e’ giusto rispettare il dibattito che si e’ acceso. Sono solo un ambasciatore, non saro’ io a decidere per i cittadini: finche’ non ci sara’ una maggioranza effettiva sul territorio, chiedero’ di lasciare la proposta in standby“. Ma tra pro e contro, qual e’ il punto della discussione? Chi e’ contrario ne fa una questione di ‘distanza’, cioe’ la fermata Malatesta, in sintesi, disterebbe troppi chilometri (circa 2) da Torpignattara per ‘meritare’ una nuova denominazione, rischiando addirittura di essere ‘fuorviante’; chi e’ favorevole, invece, punta ad accendere i fari su un’area, quella di Torpignattara, dal ‘grande patrimonio archeologico’ e dal ‘forte respiro multiculturale’, in grado di attirare, come gia’ avvenuto in questi anni, una fetta di turismo.