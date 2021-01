Meteo burrasca in arrivo nel weekend Maltempo | pioggia e neve | le novità

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo una fase interlocutoria, caratterizzata peraltro da un importante rialzo termico, nelle condizionisi deterioreranno in modo importante. Una perturbazione più incisiva punterà l’Italia, pilotata da un’energica depressione atlantica. Il passaggio del fronte freddo, con relativo vortice, tra sabato e domenicaIl fronte perturbato farà irruzione nel corso di sabato, quando andrà a mettere a tacere le ultime velleità anticicloniche. Sino a quel momento l’Italia verrà infatti a trovarsi contesa fra l’alta pressione e veloci perturbazioni, non in grado di apportare particolare. Il fine settimana si annuncia invece decisamente brutto. Nel dettaglio, nella giornata di sabato il peggioramento inizierà a manifestarsi con forza a partire dal Nord-Ovest, con fenomeni in intensificazione sull’Arco Alpino ed in ...