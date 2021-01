Masterchef Italia 10 nelle puntate di giovedì 28 gennaio arriva il temuto Iginio Massari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Masterchef Italia 10 giovedì 28 gennaio tremendo Skill Test con Iginio Massari, chi sarà eliminato? Masterchef Italia 10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 di giovedì 28 gennaio 2021 con altre due sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 13 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box, un Invention Test e uno Skill Test spietato con l’arrivo di Iginio Massari. Le puntate di giovedì 28 gennaio in diretta gli eliminati: La puntata di giovedì 28 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)1028tremendo Skill Test con, chi sarà eliminato?10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 di282021 con altre due sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 13 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box, un Invention Test e uno Skill Test spietato con l’arrivo di. Ledi28in diretta gli eliminati: La puntata di28 ...

