MaeyCat : RT @MediasetTgcom24: Marche, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 #marche - CristinaTaglini : RT @mostro15119736: Io vi avverto, questo è ciò che accade a votare la destra italiana a livello locale. Regione #Marche, i Fratelli del fa… - pamy12001 : RT @MediasetTgcom24: Marche, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 #marche - MediasetTgcom24 : Marche, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 #marche - Leonard18427907 : RT @mostro15119736: Io vi avverto, questo è ciò che accade a votare la destra italiana a livello locale. Regione #Marche, i Fratelli del fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche nuova

TGCOM

Il governatore si basa sui numeri: indice Rt inferiore a 1 (0,98) e calo della pressione sui ricoveri ospedalieri: 73 in terapia intensiva (mentre dieci giorni fa erano a quota 83) ...No alla piena attuazione delle linee guida del Ministero della Salute che hanno previsto l'abolizione dell'obbligo di ricovero ospedaliero in caso di aborto farmacologico. Tradotto: no ...