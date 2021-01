La missione segreta Usa in Libia: trafugato sistema di Difesa russo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le forze armate statunitensi hanno trafugato un sistema di Difesa aerea di fabbricazione russa, modello Pantsir-S1, lo scorso anno in Libia, in un'operazione segreta che aveva l'apparente obiettivo immediato di impedirne il possesso a gruppi militanti e terroristici nel Paese. Ma secondo quanto notato da alcuni esperti, la missione avrebbe recato anche chiari vantaggi all'intelligence di Washington, che ha potuto acquisire informazioni su questo sistema gestito dalla Russia e ampiamente esportato nel mondo. La missione, di cui riferisce oggi il Times, sarebbe avvenuta nel giugno 2020. Un aereo da trasporto C-17A Globemaster III dell'aeronautica statunitense è giunto all'aeroporto internazionale di Zuwarah, situato a Ovest di Tripoli, per prelevare il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le forze armate statunitensi hannoundiaerea di fabbricazione russa, modello Pantsir-S1, lo scorso anno in, in un'operazioneche aveva l'apparente obiettivo immediato di impedirne il possesso a gruppi militanti e terroristici nel Paese. Ma secondo quanto notato da alcuni esperti, laavrebbe recato anche chiari vantaggi all'intelligence di Washington, che ha potuto acquisire informazioni su questogestito dalla Russia e ampiamente esportato nel mondo. La, di cui riferisce oggi il Times, sarebbe avvenuta nel giugno 2020. Un aereo da trasporto C-17A Globemaster III dell'aeronautica statunitense è giunto all'aeroporto internazionale di Zuwarah, situato a Ovest di Tripoli, per prelevare il ...

Le forze armate statunitensi hanno trafugato un sistema di difesa aerea di fabbricazione russa, modello Pantsir-S1, lo scorso anno in Libia, in un’operazione segreta che aveva l’apparente obiettivo im ...

