sportli26181512 : Gomez si presenta al Siviglia e ricorda subito Maradona: Le prime parole dell'ex fantasista dell'Atalanta dopo la f… - infoitsport : Siviglia, Gomez si presenta: 'Orgoglioso di giocare nella squadra di Maradona' - CampoFattore : Siviglia, #Gomez si presenta: le parole dell'argentino?? - _SiGonfiaLaRete : #Siviglia, il Papu #Gomez si presenta: “Un onore vestire una maglia che ha indossato #Maradona” - napolista : Gomez si presenta al Siviglia: “Gli argentini sono orgogliosi di giocare dove c’è stato Maradona” Il Papu ai canali… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez presenta

È tempo della parole per Alejandro Gomez, neo acquisto del Siviglia, che oggi si è presentato in conferenza stampa. ARRIVO AL SIVIGLIA – «È stato tutto un po’ sorprendente. Per me è una nuova ...Il calciatore argentino ha parlato ai canali ufficiali del Siviglia: 'Quando ho avuto l'opportunità di venire qui, non ci ho pensato due volte'.