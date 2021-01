Furto di autovetture | cinque persone ai domiciliari nell’agro – nocerino

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Nella giornata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione aordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Salerno, su richiesta di misura cautelare inoltrata dal Pubblico Ministero, dott. Rinaldi, che ha coordinato le indagini. I militari hanno arrestato GUIDA Giuseppe cl. ’60 res. Angri, destinatario di custodia cautelare in carcere, GAMBARDELLA Sergio cl.’64 e GAMBARDELLA Gennaro cl.’91, padre e figlio entrambi di Pagani, destinatari di ordinanza di custodia cautelare agli arresti, PISCITELLA Alessandro, cl.’ 72, res. a san Marzano Sul Sarno, destinatario di custodia cautelare agli arrestie CALIFANO Daniele cl. ’84, anche egli di San Marzano Sul Sarno destinatario dell’obbligo di dimora nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Furto autovetture

il veicolo veniva intercettato in uscita da Firenze e pedinato sulla rete autostradale fino alla città di Parma, ove venivano registrate alcune soste ...IL REPORT del 2020 dei carabinieri della Compagnia di Ancona: anche a causa del lockdown, reati in netto calo e attività preventive in aumento. Tra le operazioni più significative, l'arresto l'8 dicem ...