Franceschini chiude al pubblico a Sanremo: 'Non ci saranno nemmeno i figuranti, le norme non lo consentono' (Di giovedì 28 gennaio 2021) La lunga querelle sul pubblico presente al Festival di Sanremo sembra aver trovato una conclusione con l'intervento del ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Per il momento, l'... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) La lunga querelle sulpresente al Festival disembra aver trovato una conclusione con l'intervento del ministro di Beni culturali e Turismo, Dario. Per il momento, l'...

globalistIT : - Il_Negro_ : Eh, Darie', se soltanto ce dicessi quando e dove se riapre... Ce l'hai un cronoprogramma? Na vaga idea? Un vaticini… - romifivestars : RT @AndFranchini: Paolo Romani: 'Conte no, proporzionale sì' Il senatore di 'Cambiamo' chiude al sostegno al governo. Ma apre a Franceschin… - ElioLannutti : RT @AndFranchini: Paolo Romani: 'Conte no, proporzionale sì' Il senatore di 'Cambiamo' chiude al sostegno al governo. Ma apre a Franceschin… - AndFranchini : Paolo Romani: 'Conte no, proporzionale sì' Il senatore di 'Cambiamo' chiude al sostegno al governo. Ma apre a Franc… -