Fmi | “Debito Italia è sostenibile Usare bene le risorse del Recovery Fund per accelerarne la riduzione”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “E’ essenziale” che l’usi ledel(fino a circa 200 miliardi di euro tra prestiti e trasferimenti, ndr) “per finanziare progetti di alta qualità che rafforzino le prospettive di crescita, facilitino una transizione verso un futuro verde e digitale e accelerino ladel”, lo afferma Vitor Gaspar, il responsabile del Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale. Due giorni fa il Fondo ha quasi dimezzato le stime sulla crescita del Pilno nel 2021 passate dal + 5,5 a + 3%. Oggi aggiunge di attendersi per quest’anno un deficit pubblico al 7,5% del Pil e unal 159,7% con un leggero rialzo rispetto alle previsioni dello scorso ottobre. “Ilpubblicono ...

TgLa7 : #Fmi: debito Italia sale al 159,7% nel 2021, 'è sostenibile' - AnnickQuemper : RT @Radio1Rai: ?? #Fmi rivede stime: debito Italia al 159,7% nel 2021 (dal 157,5% del 2020), “è sostenibile”. “È essenziale” che l’Italia us… - giornaleradiofm : Fmi: debito Italia sale al 159,7% nel 2021, è sostenibile: (ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Il debito italiano è atteso… - mrcllznn : RT @Radio1Rai: ?? #Fmi rivede stime: debito Italia al 159,7% nel 2021 (dal 157,5% del 2020), “è sostenibile”. “È essenziale” che l’Italia us… - Radio1Rai : ?? #Fmi rivede stime: debito Italia al 159,7% nel 2021 (dal 157,5% del 2020), “è sostenibile”. “È essenziale” che l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Fmi Debito

(Teleborsa) - Il Fondo monetario internazionale invoca "strategie di bilancio credibili sul medio termine, specialmente dove i debiti sono elevati e dove le condizioni di finanziamento sono tirate o a ...Il dato contenuto nel Fiscal Monitor: per far fronte alla crisi i governi hanno messo in campo 14,000 miliardi di dollari a livello globale ...