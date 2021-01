Flavio Insinna, scivolone a L’Eredità: Rocco arriva alla fine ma… ecco cos’è successo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuova ed entusiasmante puntata de ‘L’Eredità‘ e questa volta Rocco ci va davvero vicino, ma: ecco cos’è accaduto alla fine della puntata Flavio Insinna, Fonte foto: RaiPlayIl seguitissimo programma di Rai 1, ‘L’Eredità‘ continua a far discutere e divertire i tanti telespettatori, ma questa volta Rocco ci è andato veramente vicino, ma alla fine è arrivato un grosso scivolone per lui: ecco cos’è successo. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, l’amato programma di Flavio Insinna va in onda quotidianamente su Rai 1 e tiene compagnia ai tanti ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuova ed entusiasmante puntata de ‘‘ e questa voltaci va davvero vicino, ma:accadutodella puntata, Fonte foto: RaiPlayIl seguitissimo programma di Rai 1, ‘‘ continua a far discutere e divertire i tanti telespettatori, ma questa voltaci è andato veramente vicino, mato un grossoper lui:. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, l’amato programma diva in onda quotidianamente su Rai 1 e tiene compagnia ai tanti ...

Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per non perdermi neanche un minuto di questo appassionante game… - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per non perdermi neanche un minuto di questo appassionante game… - SharbelZwein : Regardez 'Flavio Insinna e il campione de 'L'Eredità' Massimo Cannoletta - Da noi... a ruota libera 29/11/2020' sur… - axelvassallo : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per non perdermi neanche un minuto di questo appassionante game… - SignorAldo : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per non perdermi neanche un minuto di questo appassionante game… -