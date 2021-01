Dzeko-Sanchez, summit Pinto-Ausilio per lo scambio. Le ultime da Milano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pinto e Ausilio s’incontrano per lo scambio Dzeko-Sanchez. S’infiamma proprio negli ultimi giorni di calciomercato la possibilità di uno scambio tra la Roma e l’Inter, che vedrebbe protagonisti Dzeko e Sanchez. I complicati rapporti tra l’attaccante bosniaco e il tecnico Fonseca mettono alla porta il giocatore e Sanchez, seppur stimato e utilizzato, non è sicuramente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021)s’incontrano per lo. S’infiamma proprio negli ultimi giorni di calciomercato la possibilità di unotra la Roma e l’Inter, che vedrebbe protagonisti. I complicati rapporti tra l’attaccante bosniaco e il tecnico Fonseca mettono alla porta il giocatore e, seppur stimato e utilizzato, non è sicuramente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

