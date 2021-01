Donna uccisa a coltellate a Orta Nova | il legale | È stato un femminicidio Il 46enne fermato tace

Leggi su repubblica

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nelle campagne si cerca il coltello usato per uccidere Tiziana Gentile, 48 anni, mentre era in casa: ilè un amico di famiglia. Il 1° febbraio l'incarico per l'autopsia. L'avvocato Sauro che cura gli interessi della vittima e dei suoi parenti: "In assenza di movente...