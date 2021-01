Denunciata una donna di 48 anni per istigazione al suicidio: ai suoi 700 mila follower su TikTok lanciava sfide anche con soffocamento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una donna di 48 anni della provincia di Siracusa è stata Denunciata dalla Polizia postale alla procura di Firenze per istigazione al suicidio, dopo che l’influencer siciliana con oltre 700 mila follower aveva lanciato su TikTok diversi video con sfide estreme, fino al soffocamento. In particolare l’ultimo video pubblicato dalla donna lanciava una challenge in cui lei e un uomo venivano avvolti insieme con un nastro adesivo, comprese bocca e narici, così da non poter più respirare. Gli agenti della Postale di Firenze hanno giudicato il video «estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni» in base ad esempio all’età. Immagini che potevano scatenare ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unadi 48della provincia di Siracusa è statadalla Polizia postale alla procura di Firenze peral, dopo che l’influencer siciliana con oltre 700aveva lanciato sudiversi video conestreme, fino al. In particolare l’ultimo video pubblicato dallauna challenge in cui lei e un uomo venivano avvolti insieme con un nastro adesivo, comprese bocca e narici, così da non poter più respirare. Gli agenti della Postale di Firenze hanno giudicato il video «estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni» in base ad esempio all’età. Immagini che potevano scatenare ...

