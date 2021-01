Crouch invita Kane a rimanere | “Un trofeo al Tottenham vale dieci trofei del Real Madrid”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il, qualificato alla finale di Carabao Cup, ha la chance di interrompere una mancanza dirisalente addirittura al 2008. Sarebbe ovviamente il primoanche per Harry: un po’ pochino per uno come lui, molti direbbero, con chi ritiene che la punta degli Spurs e della Nazionale inglese dovrebbe trovarsi una squadra più vincente. Di questo parere, tuttavia, non è Peter. E’ chiaro il messaggio al Mundo Deportivo dell’ex attaccante del: “Vincere qualcosa con ilsignificherebbevolte di più che andare ale vincere qualcosa. L’erba del vicino non è sempre più verde.è un top player e si merita il meglio, quindi nessuno può fargliene ...