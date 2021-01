Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez nei guai: accertamenti dei carabinieri per la vacanza a Courmayeur (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match di Coppa Italia contro la Spal, la Juventus è riuscita a conquistare la qualificazione anche senza il suo campione. Il portoghese ha festeggiato il compleanno dalla fidanzata Georgina Rodriguez andando a Courmayeur, il tutto è stato testimoniato anche da alcuni video pubblicati sul profilo Instagram e successivamente eliminati. accertamenti dei carabinieri su Cristiano Ronaldo Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Sono in arrivo due multe, spiccioli considerando il conto in banca di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. A causa della pandemia da Coronavirus è vietato cambiare regioni se si è in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021)non è sceso in campo nel match di Coppa Italia contro la Spal, la Juventus è riuscita a conquistare la qualificazione anche senza il suo campione. Il portoghese ha festeggiato il compleanno dalla fidanzataandando a, il tutto è stato testimoniato anche da alcuni video pubblicati sul profilo Instagram e successivamente eliminati.deisuSulla vicenda sono in corso. Sono in arrivo due multe, spiccioli considerando il conto in banca di. A causa della pandemia da Coronavirus è vietato cambiare regioni se si è in ...

