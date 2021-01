Crisi di governo, consultazioni: oggi Pd, Leu e Iv da Mattarella, Vitali resta con Forza Italia. Zingaretti: 'No governo a ogni costo' ... (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo , cosa succederà oggi? Continuano le consultazioni partire ieri al Quirinale da Sergio Mattarella . Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti delle Camere, ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, cosa succederà? Continuano lepartire ieri al Quirinale da Sergio. Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti delle Camere, ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - qui_finanza : Rinvio cartelle e Ristori 5: Governo verso unico decreto Pur con la crisi in atto e le dimissioni di Conte, l’esecu… - PaoloAnastasio1 : RT @barbaracarfagna: La tragica verità è che neanche la crisi di governo, come i fatti di cronaca, ormai tiene l’attenzione mediatica e soc… -