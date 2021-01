Crisi di governo: consultazioni al Quirinale. Le posizioni dei partiti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo: stanno per entrare nel vivo le consultazioni al Quirinale. Dopo il primo giorno in cui le forze parlamentari hanno giocato sostanzialmente “a carte coperte”, cominciano a diventare più chiare le posizioni dei partiti. Il punto della situazione nella complessa partita per formare il nuovo esecutivo. Segui Termometro Politico su Google News consultazioni governo: calendario e orari. La diretta di Tp Crisi di governo: la posizione di maggioranza e Italia Viva Continuano le consultazioni al Quirinale: al Presidente della Repubblica tocca sciogliere il rebus della Crisi di governo. L’ipotesi più probabile vede ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 28 gennaio 2021)di: stanno per entrare nel vivo leal. Dopo il primo giorno in cui le forze parlamentari hanno giocato sostanzialmente “a carte coperte”, cominciano a diventare più chiare ledei. Il punto della situazione nella complessa partita per formare il nuovo esecutivo. Segui Termometro Politico su Google News: calendario e orari. La diretta di Tpdi: la posizione di maggioranza e Italia Viva Continuano leal: al Presidente della Repubblica tocca sciogliere il rebus delladi. L’ipotesi più probabile vede ...

