Covid-19 | Sestili | “Attenzione a febbraio | possibile risalita dei casi con le scuole riaperte”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) "La situazione epidemiologica è in miglioramento da due settimane e quella che si concluderà domenica fa registrare dati positivi: i contagi sono in calo a livello nazionale come i ricoverati, in generale l'indice Rt è tornato a essere sotto la soglia '1' nella maggior parte delle Regioni". L'articolo .

La curva dei contagi in Italia continua a calare per la seconda settimana consecutiva. I dati del ministero della Salute registrano 8.561 nuovi casi di Covid in 24 ore, pari a un decremento del 26% ri ...ROMA. – La curva dei contagi di Covid-19 in Italia continua a calare per la seconda settimana consecutiva e i nuovi casi scendono sotto quota 10.000, un numero che probabilmente risente del minor nume ...