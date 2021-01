Consiglio comunale ad hoc per l’ex Tribunale (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese Convocare un Consiglio comunale in seduta ordinaria per discutere e approvare un Deliberato predisposto dal Settore Urbanistica che confermi la destinazione per un uso esclusivamente pubblico dell’edificio dell’ex Palazzo di Giustizia di Salerno al Corso Garibaldi. È la richiesta presentata al sindaco Vincenzo Napoli dai consiglieri Gianpaolo Lambiase, Leonardo Gallo, Giuseppe Ventura, Rosa Scannapieco, Antonio Fiore, Dante Santoro, Nico Mazzeo, Roberto Celano, Ciro Russomando, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Antonio D’Alessio e Pietro Stasi. Di fatti, in relazione alla destinazione dell’edificio dell’ex Palazzo di Giustizia di Salerno di Corso Garibaldi, oggi parzialmente adibito ad ufficio del Giudice di Pace di Salerno, in città si è aperto un vivace dibattito con molteplici sollecitazioni ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese Convocare unin seduta ordinaria per discutere e approvare un Deliberato predisposto dal Settore Urbanistica che confermi la destinazione per un uso esclusivamente pubblico dell’edificio delPalazzo di Giustizia di Salerno al Corso Garibaldi. È la richiesta presentata al sindaco Vincenzo Napoli dai consiglieri Gianpaolo Lambiase, Leonardo Gallo, Giuseppe Ventura, Rosa Scannapieco, Antonio Fiore, Dante Santoro, Nico Mazzeo, Roberto Celano, Ciro Russomando, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Antonio D’Alessio e Pietro Stasi. Di fatti, in relazione alla destinazione dell’edificio delPalazzo di Giustizia di Salerno di Corso Garibaldi, oggi parzialmente adibito ad ufficio del Giudice di Pace di Salerno, in città si è aperto un vivace dibattito con molteplici sollecitazioni ...

comunevenezia : #GiornodellaMemoria2021 Al Teatro La Fenice si è aperta la Cerimonia cittadina con il messaggio del sindaco… - lindagiovi : RT @comunevenezia: #GiornodellaMemoria2021 ? Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla presidenza del Consiglio comunale in occasione… - comunevenezia : #GiornodellaMemoria2021 ? Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla presidenza del Consiglio comunale in occa… - lavocedigenova : La denuncia di Cristina Lodi: 'Silenziata la democrazia in Consiglio Comunale' - Tp24it : Marsala: Capannoni Nervi e Villa Cavallotti, il consiglio comunale approva gli atti d'indirizzo… -