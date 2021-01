Chelsea, il retroscena di Tuchel: il messaggio di Lampard dopo l’esonero (Di giovedì 28 gennaio 2021) Avvicendamento in panchina in casa Chelsea, la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Lampard, al suo posto è stato scelto Tuchel. L’esordio non è stato entusiasmante, contro il Wolves è arrivato solo un pareggio. Il tecnico ex Borussia Dortmund avrà il compito di ricompattare l’ambiente ma soprattutto portare risultati in campionato, la classifica è preoccupante per un club così importante, l’obiettivo minimo è ottenere la qualificazione in Europa League. Tuchel si presenta L’allenatore Tuchel si è presentato al Chelsea: “Era il momento giusto, non potevo lasciarmi scappare l’occasione di competere contro i migliori allenatori”. Il retroscena su Lampard: “Mi ha mandato un messaggio per augurarmi buona fortuna”. Un commento ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Avvicendamento in panchina in casa, la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore, al suo posto è stato scelto. L’esordio non è stato entusiasmante, contro il Wolves è arrivato solo un pareggio. Il tecnico ex Borussia Dortmund avrà il compito di ricompattare l’ambiente ma soprattutto portare risultati in campionato, la classifica è preoccupante per un club così importante, l’obiettivo minimo è ottenere la qualificazione in Europa League.si presenta L’allenatoresi è presentato al: “Era il momento giusto, non potevo lasciarmi scappare l’occasione di competere contro i migliori allenatori”. Ilsu: “Mi ha mandato unper augurarmi buona fortuna”. Un commento ...

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Il retroscena sul dialogo con l'ex compagno Thiago Silva al Chelsea e non solo ...

