Cancro, più avanti nella ricerca. Scoperto il punto debole dei tumori: che cos'è la aneuploidia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Scoperto il punto debole del Cancro. Come si legge sul sito dell'Ansa si tratta di una modifica che subiscono a livello genetico le cellule tumorali, detta aneuploidia, che può essere usata come bersaglio per colpire il tumore attraverso alcune molecole. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature. Ed è firmata da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'università di Tel Aviv, a cui hanno partecipato anche l'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) e l'Università Statale di Milano. Si fanno sempre più progressi nella lotta al Cancro. Cancro, che cos'è l'aneuploidia L'aneuploidia, riporta l'Ansa, è un cambiamento nel numero delle copie di cromosomi: tutte le cellule umane ...

