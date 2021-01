Arsenal, Aubameyang: “Mia madre ha avuto qualche problema, dovevo starle accanto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pierre Emerick Aubameyang riappare… su Instagram. Dopo aver abbandonato il gruppo squadra dell’Arsenal la scorsa settimana in trasferta contro il Southampton, senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblicamente, l’attaccante gabonese sui social ha spiegato il perché della sua improvvisa assenza. “Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni – comincia il messaggio di Aubameyang –. Mia madre ha avuto qualche problema di salute e io dovevo assolutamente starle accanto. Ora sta meglio e io credo che tornerò a casa mia nei prossimi giorni. Sono grato ai medici e al personale medico che ha aiutato mia madre ha superare questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pierre Emerickriappare… su Instagram. Dopo aver abbandonato il gruppo squadra dell’la scorsa settimana in trasferta contro il Southampton, senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblicamente, l’attaccante gabonese sui social ha spiegato il perché della sua improvvisa assenza. “Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni – comincia il messaggio di–. Miahadi salute e ioassolutamente. Ora sta meglio e io credo che tornerò a casa mia nei prossimi giorni. Sono grato ai medici e al personale medico che ha aiutato miaha superare questo ...

