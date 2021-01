Apple registra la miglior trimestrale della sua storia (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nonostante l’impatto della pandemia sull’economia, Apple ha registrato la miglior trimestrale della sua storia. L’azienda di Cupertino, nel primo trimestre fiscale 2021 (al 26 dicembre 2020), ha avuto un fatturato record di 111,4 miliardi di dollari, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per la prima volta sopra quota 100 miliardi. Gli utili sono stati di 28,76 miliardi di dollari, in rialzo del 29%, pari a 1,68 dollari per azione. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 64% dei ricavi del trimestre. Apple ha visto crescere ogni segmento di prodotto. I ricavi degli iPhone sono stati di 65,60 miliardi di dollari (in crescita del 17% anno su anno), quelli dei servizi di 15,76 miliardi di dollari ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nonostante l’impattopandemia sull’economia,hato lasua. L’azienda di Cupertino, nel primo trimestre fiscale 2021 (al 26 dicembre 2020), ha avuto un fatturato record di 111,4 miliardi di dollari, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per la prima volta sopra quota 100 miliardi. Gli utili sono stati di 28,76 miliardi di dollari, in rialzo del 29%, pari a 1,68 dollari per azione. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 64% dei ricavi del trimestre.ha visto crescere ogni segmento di prodotto. I ricavi degli iPhone sono stati di 65,60 miliardi di dollari (in crescita del 17% anno su anno), quelli dei servizi di 15,76 miliardi di dollari ...

Quasi solo luci per Apple che ha superato le attese degli analisti e ha pubblicato la sua prima trimestrale con ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari. Anche Facebook ha registrato una ...

Apple registra la miglior trimestrale della sua storia

Nonostante l'impatto della pandemia sull'economia, Apple ha registrato la miglior trimestrale della sua storia.

Quasi solo luci per Apple che ha superato le attese degli analisti e ha pubblicato la sua prima trimestrale con ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari. Anche Facebook ha registrato una ...