Antonella Elia rompe il silenzio: “Ho letto cosa mi avete scritto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Antonella Elia ha rotto il silenzio dopo giornate molte particolare, in seguito alla lite con Samantha De Grenet. L’opinionista si racconta. Per l’opinionista ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, Antonella Elia, non sono state giornate semplici. La showgirl è finita al centro delle critiche in seguito alla sua lite accesa con Samantha De Grenet, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha rotto ildopo giornate molte particolare, in seguito alla lite con Samantha De Grenet. L’opinionista si racconta. Per l’opinionista ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip“,, non sono state giornate semplici. La showgirl è finita al centro delle critiche in seguito alla sua lite accesa con Samantha De Grenet, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

wecantpwkvol6 : RT @rutaecocaina: alba parietti entrerà in puntata domani convinta di umiliare mtr e ne uscirà dissata sia da maria teresa che da antonella… - triccolins_ : Non vorrei essere nei panni di Antonella Elia domani sera in puntata, se mai verrà interpellata nel blocco prelemi,… - nickianarinika : RT @rutaecocaina: alba parietti entrerà in puntata domani convinta di umiliare mtr e ne uscirà dissata sia da maria teresa che da antonella… - Tommyconducimi1 : ???? Antonella Elia domani evita di intervenire ???? #tzvip - federicaborrom : RT @lvpinsbb: watch antonella elia dare del rosicone a tommaso domani #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia e il cancro al seno: «Una mutilazione che mi ha segnata per sempre» Vanity Fair Italia Antonella Elia: "Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore"

"Una bomba che ti può esplodere da un momento all'altro" mi dissero". Inizia così il racconto, affidato ai social, da parte di Antonella Elia, che ha voluto condividere con i suoi follower le ...

Antonella Elia parla del cancro: "Mi hanno squartata, non ho avuto rapporti per due anni"

E assieme a questo diritto, Antonella Elia rivendica la possibilità di trasformare le proprie esperienze negative in aiuto per tutte le altre donne. Ma il vero calvario di Antonella Elia è cominciato ...

"Una bomba che ti può esplodere da un momento all'altro" mi dissero". Inizia così il racconto, affidato ai social, da parte di Antonella Elia, che ha voluto condividere con i suoi follower le ...E assieme a questo diritto, Antonella Elia rivendica la possibilità di trasformare le proprie esperienze negative in aiuto per tutte le altre donne. Ma il vero calvario di Antonella Elia è cominciato ...