"Amadeus si dimette dal Festival di Sanremo". Caos in Rai, bomba politica su Franceschini: tirano in ballo Mediaset, viene giù tutto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro Dario Franceschini con le sue affermazioni senza alcun nesso logico sta rischiando di far saltare Sanremo. Perché paragonare il Festival in onda tutti gli anni su Rai1 a un normale spettacolo teatrale è sintomo di ignoranza - o di malafede politica, scegliete voi - dato che è un evento prettamente televisivo: perché al teatro Ariston non dovrebbe esserci il pubblico quando Mediaset, e in particolare Maria De Filippi, dimostra tutti i giorni che la gente in studio si può portare con i giusti accorgimenti per rispettare le norme anti-Covid? Organizzare una bolla per Sanremo è una cosa così banale e semplice che sarebbe un insulto all'intelligenza umana pensare che uno come Franceschini non ci sia arrivato. Il suo tweet è stato pessimo e ha scatenato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro Dariocon le sue affermazioni senza alcun nesso logico sta rischiando di far saltare. Perché paragonare ilin onda tutti gli anni su Rai1 a un normale spettacolo teatrale è sintomo di ignoranza - o di malafede, scegliete voi - dato che è un evento prettamente televisivo: perché al teatro Ariston non dovrebbe esserci il pubblico quando, e in particolare Maria De Filippi, dimostra tutti i giorni che la gente in studio si può portare con i giusti accorgimenti per rispettare le norme anti-Covid? Organizzare una bolla perè una cosa così banale e semplice che sarebbe un insulto all'intelligenza umana pensare che uno comenon ci sia arrivato. Il suo tweet è stato pessimo e ha scatenato ...

EttoreBaita : RT @antocaf: #Amadeus si dimette e sale al #Quirinale per riferire a #Mattarella, che manda tutti a fanculo #Sanremo2021 #consultazioni - antocaf : #Amadeus si dimette e sale al #Quirinale per riferire a #Mattarella, che manda tutti a fanculo #Sanremo2021 #consultazioni - Bukaniere : Se Amadeus si dimette, finalmente abbiamo trovato dove ricollocare Renzi. Ferst riascion: lo scioccc & grullo! Iat… - darkchocolats : Sentite se Amadeus si dimette lo sostituiamo, altrimenti sostituiamo Franceschini oppure sostituiamo entrambi e si fa prima - ForfaitMarcello : Se #Amadeus si dimette da direttore artistico per #Sanremo2021 si aprono le consultazioni da Mattarella per risolvere la crisi? -