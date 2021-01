Addio a Frau Blucher, la megera di Frankestein junior che era stata in lizza per Miss America (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Io zono Frau Blucher”. E subito dopo i cavalli s’imbizarriscono terrorizzati. La scena è entrata tra i classici del cinema. Era stata la protagonista di una scena cult di un film cult come Frankenstein junior. Non a caso la notizia, in queste ore, sta rimbalzando sulle home page dei giornali e sui Social. Cloris Leachman, l’attrice che interpretava Frau Blucher è morta a 94 anni nella sua casa alle porte di San Diego, in California. “Cloris aveva un talento folle. Sapeva farti ridere o piangere in un attimo. È sempre stato un vero piacere averla sul set. Ogni volta che sentirò un cavallo nitrire penserò per sempre all’indimenticabile Frau Blücher di Cloris “, ha twittato Mel Brooks, aggiungendo.” Lei è insostituibile e ci mancherà moltissimo”. Leachman aveva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Io zono”. E subito dopo i cavalli s’imbizarriscono terrorizzati. La scena è entrata tra i classici del cinema. Erala protagonista di una scena cult di un film cult come Frankenstein. Non a caso la notizia, in queste ore, sta rimbalzando sulle home page dei giornali e sui Social. Cloris Leachman, l’attrice che interpretavaè morta a 94 anni nella sua casa alle porte di San Diego, in California. “Cloris aveva un talento folle. Sapeva farti ridere o piangere in un attimo. È sempre stato un vero piacere averla sul set. Ogni volta che sentirò un cavallo nitrire penserò per sempre all’indimenticabileBlücher di Cloris “, ha twittato Mel Brooks, aggiungendo.” Lei è insostituibile e ci mancherà moltissimo”. Leachman aveva ...

