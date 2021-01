Abbandona i figli nel bosco: bambina di 2 anni muore di freddo. Caccia al padre (Di giovedì 28 gennaio 2021) È partita una vera e propria Caccia all’uomo dopo il terrificante ritrovamento della polizia in un bosco: il cadavere di una bambina di 2 anni. Insieme alla piccola defunta, il fratellastro, di 7 anni, miracolosamente vivo. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, il padre dei bambini li avrebbe Abbandonati, per poi darsi alla fuga, dopo un violento litigio con la compagna, già arrestata. Un caso che ricorda un drammatico precedente su 2 sorelline canadesi. Violento litigio tra i genitori I fatti risalgono allo scorso 21 gennaio, nella Contea di Scott, nel Mississippi (Usa). Gli agenti del Dipartimento dello Sceriffo hanno scoperto che, mentre attraversavano lo Stato sul loro furgone, i genitori dei 2 bambini, James Harrison Jr. e Amy Harrison, hanno avuto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) È partita una vera e propriaall’uomo dopo il terrificante ritrovamento della polizia in un: il cadavere di unadi 2. Insieme alla piccola defunta, il fratellastro, di 7, miracolosamente vivo. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, ildei bambini li avrebbeti, per poi darsi alla fuga, dopo un violento litigio con la compagna, già arrestata. Un caso che ricorda un drammatico precedente su 2 sorelline canadesi. Violento litigio tra i genitori I fatti risalgono allo scorso 21 gennaio, nella Contea di Scott, nel Mississippi (Usa). Gli agenti del Dipartimento dello Sceriffo hanno scoperto che, mentre attraversavano lo Stato sul loro furgone, i genitori dei 2 bambini, James Harrison Jr. e Amy Harrison, hanno avuto ...

