Zlatan Ibrahimovic sulla lite con Lukaku: "Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri”. Lo scrive l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sui propri profili social condividendo il video di due bambini di etnie diverse, che si corrono incontro abbracciandosi. Un chiarimento, quello dell’attaccante, in riferimento alla lite con Lukaku avuta al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia di ieri sera. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Neldinon c’èper il. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri”. Lo scrive l’attaccante del Milansui propri profili social condividendo il video di due bambini di etnie diverse, che si corrono incontro abbracciandosi. Un chiarimento, quello dell’attaccante, in riferimento allaconavuta al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia di ieri sera.

