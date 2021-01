Vanessa Incontrada musa di Dolce&Gabbana: inno alla bellezza curvy (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vanessa Incontrada è la nuova musa di Dolce&Gabbana per una nuova campagna pubblicitaria, ispirata ai dipinti di Rubens. La maison italiana ha ampliato la gamma di taglie che arrivano fino alla 54 e ha voluto l’attrice come simbolo della bellezza curvy. Le prime foto della campagna con protagonista Vanessa Incontrada sono state condivise sul profilo Instagram di Dolce&Gabbana. La splendida Vanessa posa immersa in un’atmosfera tutta rinascimentale che apertamente si richiama alle tele del pittore tedesco, Peter Paul Rubens. Nella prima foto l’Incontrada indossa un lungo abito in chiffon con enormi fiori gialli, a maniche corte. Drappi, fiori, cetra, libri e un aitante Eros completano la scena di grazia e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è la nuovadi Dolce&Gabbana per una nuova campagna pubblicitaria, ispirata ai dipinti di Rubens. La maison italiana ha ampliato la gamma di taglie che arrivano fino54 e ha voluto l’attrice come simbolo della. Le prime foto della campagna con protagonistasono state condivise sul profilo Instagram di Dolce&Gabbana. La splendidaposa immersa in un’atmosfera tutta rinascimentale che apertamente si richiama alle tele del pittore tedesco, Peter Paul Rubens. Nella prima foto l’indossa un lungo abito in chiffon con enormi fiori gialli, a maniche corte. Drappi, fiori, cetra, libri e un aitante Eros completano la scena di grazia e ...

