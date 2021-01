Una Xbox Series X firmata da Phil Spencer è stata messa all'asta e ha già superato i $ 2.500 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su eBay è stata messa all'asta una Xbox Series X firmata da Phil Spencer: questa volta si tratta di una giusta causa, visto che tutti i proventi di questa vendita andranno ad un'organizzazione no-profit che aiuta i ragazzi svantaggiati nel Bronx e nel Lower East Side di New York City. La console è praticamente nuova di zecca ed è stata aperta da Spencer solo per autografarla. Arriviamo alle offerte: più di 50 offerte hanno portato ad un prezzo attuale di $ 2.650 dollari. Tra questi c'è anche Digital Devolver, che ha puntato la sua offerta arrivando a 2.500 dollari. Il publisher attraverso Twitter ha dichiarato: "Se vinciamo collaborerete ad Halo con noi" a cui è seguita la risposta affermativa di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su eBay èall'unada: questa volta si tratta di una giusta causa, visto che tutti i proventi di questa vendita andranno ad un'organizzazione no-profit che aiuta i ragazzi svantaggiati nel Bronx e nel Lower East Side di New York City. La console è praticamente nuova di zecca ed èaperta dasolo per autografarla. Arriviamo alle offerte: più di 50 offerte hanno portato ad un prezzo attuale di $ 2.650 dollari. Tra questi c'è anche Digital Devolver, che ha puntato la sua offerta arrivando a 2.500 dollari. Il publisher attraverso Twitter ha dichiarato: "Se vinciamo collaborerete ad Halo con noi" a cui è seguita la risposta affermativa di ...

Il miglior lancio nella storia di Xbox. Il lancio di una console nel mezzo di una pandemia è stata una vera sfida sia per Microsoft che per Sony, ma tutto sommato i due colossi sono stati all'altezza ...

