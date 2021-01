Uk, polizia irrompe in casa e scopre festa privata con 20 invitati (poi passa il video alle tv) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . La polizia di Londra ha scoperto domenica pomeriggio una festa in casa con venti invitati intorno a una tavola imbandita: hanno ricevuto tuti una multa di 200 sterline. A chiamare gli agenti sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dal continuo via vai di persone. Anche nel Regno Unito le feste sono vietate. Venti persone intorno a un tavolo imbandito in un appartamento della zona est di Londra: è la festa smascherata domenica sera dalla polizia inglese che, allertata da alcuni abitanti del quartiere, ha fatto irruzione in una casa privata dove si stava tenendo un party in aperta violazione delle norme di contenimento dei contagi. Gli agenti, stando a quanto riferiscono i media britannici, sono stati chiamati a ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Ladi Londra ha scoperto domenica pomeriggio unaincon ventiintorno a una tavola imbandita: hanno ricevuto tuti una multa di 200 sterline. A chiamare gli agenti sono stati alcuni vicini diinsospettiti dal continuo via vai di persone. Anche nel Regno Unito le feste sono vietate. Venti persone intorno a un tavolo imbandito in un appartamento della zona est di Londra: è lasmascherata domenica sera dallainglese che,rtata da alcuni abitanti del quartiere, ha fatto irruzione in unadove si stava tenendo un party in aperta violazione delle norme di contenimento dei contagi. Gli agenti, stando a quanto riferiscono i media britannici, sono stati chiamati a ...

