Termina il Conte bis | il calendario delle consultazioni

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con le dimissioni presentate nella giornata di ieri da, si apre adesso un nuovo periodo dida parte del Presidente della Repubblica con tutte le forze parlamentari. Il presidente Mattarella incontrerà, a partire da questo pomeriggio, i presidenti di Camera e Senato e a turno tutti i gruppi presenti in Parlamento, a partire dai gruppi misti per finire nella giornata di venerdì col Movimento 5 stelle. Lo scopoè quello di capire quali sono effettivamente i numeri in parlamento e quali scenari possono aprirsi per il futuro di questa legislatura. Il presidente Mattarella potrebbe decidere di affidare aun terzo incarico se in Senato si troveranno i numeri per una maggioranza più stabile, altrimenti potrebbe propendere per un nuovo nome istituzionale per un ...