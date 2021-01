Suzuki Swace Hybrid, la prova de Il Fatto.it – Non chiamatela station wagon – FOTO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Debutta sul mercato Swace Hybrid, la station wagon di Suzuki che, fino ad oggi, non era presente nel segmento delle auto familiari. Il nome di questo modello è l’acronimo di station wagon Ace, come “asso”, nel senso che la casa di Hamamatsu la considera un modello vincente, come ci ha spiegato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia in occasione della presentazione alla stampa nazionale. “Le suv tradizionali sono grandi fuori. La Swace non ha il design di una wagon ma ha lo spazio della familiare, con un bagaglio imbarazzante da quanto è capiente”. Nalli continua individuando il target di clienti a cui si rivolge questo modello: “E’ un’auto unisex, che sarà scelta anche da famiglie numerose e da chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Debutta sul mercato, ladiche, fino ad oggi, non era presente nel segmento delle auto familiari. Il nome di questo modello è l’acronimo diAce, come “asso”, nel senso che la casa di Hamamatsu la considera un modello vincente, come ci ha spiegato Massimo Nalli, presidente diItalia in occasione della presentazione alla stampa nazionale. “Le suv tradizionali sono grandi fuori. Lanon ha il design di unama ha lo spazio della familiare, con un bagaglio imbarazzante da quanto è capiente”. Nalli continua individuando il target di clienti a cui si rivolge questo modello: “E’ un’auto unisex, che sarà scelta anche da famiglie numerose e da chi ha ...

