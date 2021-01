Social e minori, Garante privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si allarga l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori sui Social dopo il caso della morte della bambina di Palermo e il blocco imposto al Social TikTok. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si allarga l'intervento delper la protezione dei dati personali a tutela deisuidopo il caso della morte della bambina di Palermo e il blocco imposto alTikTok. L'articolo .

franzrusso : Dopo l’intervento su #TikTok, imponendo il blocco alla piattaforma a seguito della triste vicenda della bambina di… - martinapennisi : Le regole ci sono, le tecnologie pure e le presunte sfide non c'entrano - PaolaPisano_Min : I social media escludono l'accesso per i minori di 13 anni. Di fatto, però, anche i più piccoli possono utilizzare… - orizzontescuola : Social e minori, Garante privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram - Chiara_DiBe : RT @martinapennisi: Le regole ci sono, le tecnologie pure e le presunte sfide non c'entrano -