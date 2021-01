Reddito cittadinanza, la Gdf di Catania denuncia 78 'furbetti' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) commenta ansa La guardia di finanza di Catania ha denunciato 78 persone che avrebbero percepito, senza averne titolo, il Reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato da 1,2 milioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) commenta ansa La guardia di finanza dihato 78 persone che avrebbero percepito, senza averne titolo, ildi, per un danno alle casse dello Stato da 1,2 milioni di ...

