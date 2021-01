Palù (Aifa): "Vaccino Reithera disponibile da settembre" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Alcuni milioni di dosi del Vaccino dell’azienda Reithera potranno essere somministrate da settembre”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, nella trasmissione ‘Buongiorno’ di Sky TG24. “Sarà possibile somministrare alcuni milioni di dosi del Vaccino italiano, ma non prima di settembre”, ha osservato Palù. Le dosi del Vaccino, ha aggiunto,“potrebbero integrare la disponibilità di oltre 200 milioni di dosi che era stata messa in preventivo d’acquisto, ma che sta ritardando”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Alcuni milioni di dosi deldell’aziendapotranno essere somministrate da”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (), Giorgio, nella trasmissione ‘Buongiorno’ di Sky TG24. “Sarà possibile somministrare alcuni milioni di dosi delitaliano, ma non prima di”, ha osservato. Le dosi del, ha aggiunto,“potrebbero integrare la disponibilità di oltre 200 milioni di dosi che era stata messa in preventivo d’acquisto, ma che sta ritardando”.

